Güneşli havada tatilciler Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti

Bolu'da önemli turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda güneşli havanın tadını çıkarmak için gelen tatilcilerle doldu.

Bolu kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi haline gelen Gölcük Tabiat Parkı, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle tatilcilerin tercihi oldu. İçerisinde bulunan gölün buz tuttuğu ve göl çevresindeki yeşil çam ağaçlarının karla kaplı olduğu Gölcük Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, güneşli havayı da fırsat bilerek keyifli zaman geçirdiler. Tatilciler göl çevresinde yürüyüş yaparak, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Avusturya'dan Türkiye'ye tatile gelen Selahattin Karaduman, “İlk defa geliyorum. Avrupa'dan daha güzel. Avrupa'da böyle yerler bulamazsınız” dedi.

Ailesiyle birlikte 2 günlük hafta sonu tatilini Bolu'da değerlendiren başka bir tatilci ise, “Burayı çok beğendim. Türkiye'de bu kadar güzel bir yer olacağını tahmin etmiyordum. Dün Abant'a gittik. Bugün ikinci günümüzde buraya geldik. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Ben de şok oldum” ifadelerini kullandı.