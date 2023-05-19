Güvenli ağaç kesimi için eğitim verildi

Bolu'da 2023 yılı odun üretim sezonu başlamadan önce Orman Bölge Müdürlüğü tarafından personele, güvenli ağaç kesimi eğitimi verildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğü 2023 yılı hizmet içi eğitim programı çerçevesinde Göynük Orman İşletme Müdürlüğü'nde 2023 yılı üretim sezonu başlamadan önce üretim işlerinde görevli tüm personele arazide uygulamalı eğitim verildi. Güvenli ağaç kesimi ve standardizasyon konuları ile ilgili tatbikat düzenlendi.

Eğitim tatbikatına Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Nazif Öztürk, Göynük Orman İşletme Müdürü Sercan Kızılel, şube mühendisleri, işletme müdür yardımcıları, işletme şefleri ile depo şefi, orman muhafaza memurları ve üretim işçileri katıldı.

Tatbikatın açılış konuşmasını yapan Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen yapılan eğitimlerin, bilgilerin tazelenmesi için gerekli olduğunu belirterek, personele yönelik yapılan bu eğitimlerin verimli ve başarılı geçmesini diledi.

Eğitimin birinci aşamasında Göynük Orman İşletme Şefliği sınırlarında kesim ve standardizasyon kuralları konusunda bilgiler verildi ve güvenli kesim teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı.