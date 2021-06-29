Haber alamadıkları arkadaşlarını evinde ölü buldular

Bolu'da bir markette müdür olarak görev yapan 45 yaşındaki Dursun Oral, kendisinden haber alamayan arkadaşlarının şüphesi ile girilen evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Borazanlar Mahallesinde bulunan bir markette müdür olarak görev yapan Dursun Oral'ın (45) işe gelmediğini gören ve telefonla ulaşamayan arkadaşları, Oral'ın Karamanlı Mahallesi Konuralp Caddesinde yaşadığı evine gitti. Oral'ın kapıyı açmaması üzerine arkadaşları durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Oral'ın evinin kapısını kırarak içeri girdi. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz olarak yatar şekilde buldukları Dursun Oral'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Dursun Oral'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına götürüldü.