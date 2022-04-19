Haberleşme ve enerji kablolarını çalan 3 kişi tutuklandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde haberleşme ve enerji kablolarını çalarak hurdacıya sattıkları belirlenen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Mengen ilçesi Akören köyünde bulunan haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalındığını farkeden köylüler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) kablo hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı Zonguldak'ın Devrek ilçesinden 14 ES 159 plakalı araçla gelen K.K, S.K. ve Y.Ö'nün gerçekleştirdiğini belirledi.

JASAT ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu yerlerini belirlediği şahıslara operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin çaldıkları kabloları hurdacıya sattığı öğrenildi.