Hacet Bayramı'nda 350 kilogram et ve 400 kilogram bulgur pişirildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesi, Pelitözü Köyü'nde geleneksel Hacet Bayramı pandemi dönemi sonrası ilk kez gerçekleştirildi. Bayrama katılan misafirler için 350 kilogram et ve 400 kilogram bulgur pilavının pişirilerek dağıtıldı. Gençler ise yeşillik alanda birbirleriyle kıyasıya güreşti.

Hacet Bayramı, Bolu'nun tarih dolu ilçesi Mudurnu'da uzun yıllardır devam eden geleneksel bir etkinlik olarak biliniyor. Her yıl köy sakinleri, akrabaları ve komşularıyla birlikte bu bayramı kutlamak için bir araya geliyor. Bu yıl da Pelitözü köyü meydanında büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen etkinlikler, katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. Hacet Bayramı dolayısıyla aşçılar tarafından 350 kilogram et ve 400 kilogram bulgur pilavı pişirildi. Pişirilen etler ve bulgur pilavı traktör römorküne konularak orada karıştırıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar römorkün önünde sıraya girerek yemeklerini aldı. Ayrıca, Hacet Bayramı'nda güreş müsabakaları düzenlendi. Köyün güreş severleri ve misafirler, heyecan dolu müsabakaları izlemek için meydanda boş alan bıraktılar. Güreşçiler, birbirleriyle mücadele etti ve seyircilere keyifli anlar yaşattı. Etkinlik sayesinde genç nesiller, köylerinin geçmişine ve geleneklerine daha yakından tanık olma fırsatı buldu.

Mudurnu Muhtarlar Derneği Başkanı Birol Taşkın, Pelitözü köyünde yapılan etkinlerin güzel geçtiğini ve gelenekleri devam ettirdiklerini ifade ederek, “Bayramlar güzel geçiyor. Şuanda Pelitözü köyünde pandemiden sonra ilk bayramımızı yaptık. Ata sporumuz olan, güreşlere de devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de diğer köylerimizde hacet bayramlarımız devam edecek. Geleneklerimizi sürdürüyoruz. Sürdürmeye de devam edeceğiz” dedi.