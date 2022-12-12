Hafif ticari araç çarptığı beton direği devirdi: 1 yaralı

Bolu'da seyir halindeki hafif ticari araç, beton direğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle beton direk devrilirken, sürücü yaralandı.

Kaza, Çaygökpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail G. yönetimindeki 14 ABD 991 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton direğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle beton direk devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İsmail G., İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.