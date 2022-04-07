Hafif ticari araçla cip çarpıştı: 4 yaralı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ciple hafif ticari aracın çarpışması neticesi meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D100 Karayolu İstanbul istikametine seyir halinde olan İ.Ö. idaresindeki 14 KD 914 plakalı cip, A.S. yönetimindeki 37 ABS 913 plakalı hafif ticari araçla Mengen kavşağında çarpıştı.

Kazada araçlar hurdaya dönerken, hafif ticari aracın sürücüsü A.S. ile cipte bulunan İ.A, E.R.A. ve S.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardında tedavileri için Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.