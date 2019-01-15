yüzyılın klasik sendikacılık yaklaşımlarıyla 21. Yüzyılın sorunlarını çözmek ve bu konuda öncülük ve liderlik yapmak maalesef mümkün değil” dedi.

Bolu'da, Öz İplik-İş Sendikası'nın düzenlediği ‘Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi'nin kapanış toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, Industriall Küresel Sendika Temsilcisi Christina Hajagos Clausen ve çeşitli illerden gelen sendika başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, iş ve aile hayatında kadınların sorunlarının sadece kadınlarla çözülemeyeceğini belirterek, “Hak iş olarak konfederasyonuzun yüzde 25'ini kadınlar oluşturuyor. Öz İplik-İş Sendikası'nda da bu rakamlar yüzde 20 civarında. O nedenle üye sayımızın önemli bir bölümünü oluşturan kadın emekçilerin yaşadıkları hem iş hem de aile yaşamında karşılaştıkları zorlukları sadece kadınlarla değil erkeklerle birlikte çözülebileceğine yönelik çok özel bir örneği burada gördük. Tam da bu projede olduğu gibi biz bütün sorunları birlikte çözmemiz gerektiği gibi kadın ve kadına yönelik sorunların da sadece kadınlarla çözemeyeceğimizi, kadınlarla bu işi halledemeyeceğimizin farkındayız. Onun için bir sorun varsa birlikte çözmemiz gerekiyor. Erkeklerin olmadığı hiçbir mücadelede başarılı olma şansımız da gerçekten çok zor. O zaman sendikamız doğru bir iş yapıyor. Bundan sonraki farklı projelerimizde de buna ihtiyacımız var” dedi.

20. yüzyılın klasik sendikacılık yaklaşımlarıyla sorunların çözülemeyeceğini kaydeden Arslan, “Her sorunun çözümünü arayan, her konuda farklı ve özgün çözümler üretmeye çalışan, endüstri ilişkiler sistemimizin 21. Yüzyılın ihtiyaçlarına göre yeniden ortaya koyan ve tanımlayan bu istikamette sendikal hareketi geleceğe taşımak konusunda bunlara ihtiyacımız var. Artık 20. Yüzyılın klasik sendikacılık yaklaşımlarıyla 21. Yüzyılı anlamak, 21. Yüzyılın sorunlarını çözmek ve bu konuda öncülük ve liderlik yapmak maalesef mümkün değil. Sorunlarımız yeni, çözümleri de yeni bulmak zorundayız. Onun için de öncelik olarak sendikal anlayışımızın, sendikal yaklaşımlarımızı, sendikal kültürümüzü, kimliğimizi, yeniden oluşturmamız gerekiyor. Artık çatışma yerine uzlaşmayı, kavga yerine barışı, birbirimizi rakip görmek, birbirimizi yenmek üzerine oluşturulan geleneksel anlayışın yerine bir sosyal ortaklık kavramını önümüze koymak ve bu yeniliklerle yeni bir sendikal dili oluşturmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.