Hastaneye gitmek için bindikleri araba mezar oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinden otomobiliyle hastaneye gitmek için yola çıkıp kamyonla çarparak hayatını kaybeden çift gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, Bolu-Mudurnu karayolu Çepni köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu'dan Bolu'ya hastaneye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenilen Ali Ceyhan idaresindeki 14 AAD 240 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen Mehdi A. yönetimindeki 14 BC 747 plakalı kamyona çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobildeki sürücü Ali Ceyhan ve yanında bulunan eşi Fatma Ceyhan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden çiftin cansız bedenleri Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne kaldırıldı. Çiftin cenazesi daha sonra Mudurnu ilçesi Alpagut köyü Hayallar Mahallesi'ne getirildi. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından kazada hayatını kaybeden Ali Ceyhan ve eşi Fatma Ceyhan gözyaşlarıyla köy mezarlığına defnedildi.