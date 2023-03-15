Hava sıcakları yükselince geyikler köylere kadar indi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanlarda yaşayan geyikler köylere kadar indi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinin yüksek kesimlerinde karların erimesiyle birlikte, yeşil alanlar ortaya çıktı. Hava sıcaklıklarının da yükselmesiyle birlikte geyikler ilçenin yüksek kesimlerindeki köylerine indi. Ormanlık alanlarda yiyecek bulamayan hayvanlar, köylerde bulunan tarlalardaki otları yiyerek beslendi. Yola yakın kısımda beslenen geyiklerin araç seslerine aldırış etmeden otlaması dikkat çekti. Yiyecek bulmakta zorlanan ve aç kalan dişi geyik ve erkek geyik otlarken görüntülendi.