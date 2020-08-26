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Havuzun gider borusuna sıkışan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Bolu’da, bir kafeteryanın havuzunun gider borusuna sıkışan kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından boru genişletilerek kurtarıldı.

Bolu'da, bir kafeteryanın havuzunun gider borusuna sıkışan kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından boru genişletilerek kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kafeteryada, iş yeri çalışanları havuzda beslenen kaplumbağanın yerinde olmadığını fark etti. Havuz çevresinde kaplumbağayı arayan iş yeri çalışanları, kaplumbağanın havuzun gider borusuna girerek sıkıştığını gördü. Kendi imkanlarıyla kaplumbağayı çıkaramayan vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, hidrolikli kesme ayırma aletiyle kaplumbağanın sıkıştığı boruyu genişleterek hayvanı kurtardı.


İş yeri çalışanlarına teslim edilen kaplumbağa yeniden havuza bırakıldı.

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