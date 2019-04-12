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Hentbolda, Gençler Türkiye Şampiyonu Beşiktaş oldu

Bolu’da oynanan Gençler Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası final maçında, kazanan Beşiktaş oldu.

Bolu'da oynanan Gençler Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası final maçında, kazanan Beşiktaş oldu.


Bolu'da, Genç Erkekler Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda Beşiktaş ile Sebenspor final müsabakasında karşı karşıya geldi. Karaçayır Mahallesi'nde bulunan spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk maçında Sebenspor'u 32-22, ikinci gün maçlarında Karşıyaka'yı 31-19 ve Göztepe'yi 35-26 yenen Beşiktaş, final müsabakasında Sebenspor ile oynadı. Karşılaşma Beşiktaş'ın 34-29'luk galibiyetiyle sonuçlandı. Son düdüğün çalmasıyla birlikte kupayı alan siyah-beyazlılar büyük sevinç yaşadı.

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