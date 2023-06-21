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Heyelan nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları yolu kapattı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde heyelan nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları yolu kapattı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde heyelan nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları yolu kapattı.



Olay, akşam saatlerinde Mudurnu-Akyazı karayolunda meydana geldi. Taşkesti beldesi yakınlarında yaklaşık 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle toprak yumuşadı. Toprağın yumuşaması nedeniyle yolda heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçaları iki şeritli yolun tek şeridini kapattı. Ilıca köyü yol ayrımında meydana gelen heyelan sonrasında durum, karayolları ekiplerine bildirildi. Mudurnu Karayolları ekibi bölgede çalışma başlattı.

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