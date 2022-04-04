Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli 44 saat sonra yeniden açıldı

Bolu'da heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli 44 saatin sonunda çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden araç trafiğine açıldı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 19.50 sıralarında Bolu Dağı Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu'da yoğun kar yağışının ardından havaların ısınmasıyla birlikte yumuşayan toprak Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü girişinde önceki gün heyelana sebep oldu. Ankara yönünü tamamen, İstanbul yönünü ise tek şeridini kapatan toprak sebebiyle Bolu Dağı Tüneli her iki istikamette de trafiğe kapatıldı. Sürücüler Abant Kavşağı ve Kaynaşlı Gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi.

Bolu Dağı Tüneli'nde heyelanın ardından başlayan toprak kaldırma çalışmaları bugün sabah saatleri itibariyle tamamlandı. Ankara ve İstanbul istikametinde temizlik çalışmalarının da sona ermesiyle birlikte 44 saat kapalı kapalı kalan Bolu Dağı Tüneli yeniden araç trafiğine açıldı.