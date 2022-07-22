Highway, 11'inci yılını Hande Yener'le kutluyor

Bolu'da Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi Highway AVM, 11'inci yılını Hande Yener konseriyle kutlayacak.

Bolu'da Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi olan Highway Alışveriş Merkezi, 11'inci yılını kutlayacak. Açıldığı günden itibaren Türkiye'nin gözde sanatçılarının konserleriyle müşterilerine keyifli anlar yaşatan Highway, 11'inci yılını Hande Yener ve Çağın Kulaçoğlu ile kutlayacak. Ücretsiz konser etkinliği, 24 Temmuz Pazar günü saat 16.00'da Kartal Yuvası mağazası önündeki etkinlik alanında gerçekleşecek.