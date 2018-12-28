Highway AVM, 2018 yılında 12 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Bolu'da, 2017 Aralık ayı itibariyle işletmeciliği tamamıyla Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na geçen Highway Alışveriş Merkezi, yıl boyunca 12 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Dağı TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi', işletmesinin Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na (POLSAN) geçmesiyle birlikte sadece Batı Karadeniz Bölgesi'nin değil tüm Türkiye'nin alışveriş, eğlence, dinlence ve yaşam merkezi haline gelerek başarı grafiğini zirve noktasına çıkarttı.

Ülke olarak küresel ekonomik daralmanın etkisiyle yaşanılan piyasadaki durgunluk ve insanların alım gücünün düşmesine rağmen sürekli olarak aksiyon alan Highway Outlet, 2018 yılı boyunca düzenlemiş olduğu kampanyalar, indirim ve çadır günleri, hediye çekilişleri ve bünyesinde bulunan markaların cazip indirim fırsatlarıyla ziyaretçilerinin yüzünü güldürürken yıl boyunca 12 milyona yakın ziyaretçi ağırladı. Dünyaca ünlü dev markalara yapılan yeni kiralamalarla Alışveriş Merkezindeki doluluk oranı yüzde 97 seviyesine yükselirken, Highway Outlet Yönetimi, 2019 yılı için de sürpriz markaları bünyesine katmanın planlarını yapıyor.

Ziyaretçilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap vererek mutlu olmalarını sağlayan ve rakipsiz olma yolunda hızla ilerleyerek ulusal bir marka haline gelen Highway Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi, yeni yılda da bir önceki yılda gösterdiği başarılı performansıyla kırmış olduğu tüm rekorları kırma yolunda var gücüyle çalışacağının sinyalini veriyor.