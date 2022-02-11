Highway AVM büyümeye devam ediyor

Bolu'da, Avrupa'nın en büyük otoyol alışveriş merkezi olan Highway AVM bünyesine kattığı firmalarla büyümeye devam ediyor.

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda bulunan ve Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezi olan Highway AVM'de 2 ay önce açılan kuyumcu firmalarından Kuban Gold AVM bünyesinde ikinci şubesini açtı. Şık ve modern stant konsepti ile hizmet vermeye başlayan Kuban Gold, altın, pırlanta, güneş gözlüğü ve saat çeşitlerinin yanı sıra gümüş ve çelik aksesuar modellerini de yeni açılan şubesinde müşterileriyle buluşturuyor.