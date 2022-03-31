Highway AVM, çocukları eğlenceye doyuracak

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Highway AVM, Nisan ayı boyunca düzenleyeceği etkinliklerle çocukları eğlenceye doyuracak.

Bolu'da, Avrupanın en büyük otoyol üzeri dinlenme tesisi Highway AVM, Nisan ayında her hafta sonu çocuklara yönelik düzenleyeceği etkinliklerle minik misafirlerine keyifli anlar yaşatacak.

2 Nisan Cumartesi günü başlayacak olan etkinliklerde, miniklerin sihirli baloncukların dansına kapılıp unutulmaz anlar yaşayacağı ‘'Bubble Perisi'', 9-10 Nisan tarihlerinde Ramazana özel Manici ve Davul, Meddah, Karagöz ile Hacivat ve Aşuk ile Maşuk etkinlikleri, 16-17 Nisan tarihlerinde uzun balonlar kullanılarak yapılan balon katlama sanatının görsel şölene dönüştürüldüğü ‘'Balonların Efendisi'', 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel Nilgün Tanrıkulu Güzel Sanatlar Merkezi'nin gerçekleştireceği resim sergisi ve yine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel 23-24 Nisan tarihlerinde en çok izlenen çizgi film animasyonu PIRIL'ın lisanslı çocuk etkinliği HighWay Outlet'te çocuklarla buluşacak. Etkinliklerin tümü 14.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.