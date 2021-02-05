Highway AVM 'Sıfır Atık Belgesi'' almaya hak kazandı

Bolu'da, Highway Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sıfır Atık Yönetmeliği'nde yer alan tüm kriterleri yerine getirerek ‘'Sıfır Atık Belgesi'' almaya hak kazandı.

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi Highway Outlet, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm ülkede yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen ‘'Sıfır Atık Belgesi'' ile Sıfır Atık çalışmalarını tescillemiş oldu.

Çevre koruma bilinciyle güçlü ekonomi ve yeşil bir doğa için atık oluşumunu önleyerek atıklarının geri dönüşüm ve geri kazanım sürecinde başarılı çalışmalar yürütmeye devam eden Highway Outlet, çevre konusundaki duyarlılığını bir kez daha kanıtlamış oldu.