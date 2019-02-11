Highway AVM'de Buray konseri

Bolu'da, Highway Alışveriş Merkezi'nde ünlü pop müzik sanatçısı Buray'ın konseri hayranlarına keyifli anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre pop müzik sanatçısı Buray, Bolu Dağı TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi'nde sevenleriyle buluştu. Sesi, besteleri ve güçlü yorumuyla son dönemin en iyi çıkış yapan sanatçısı Buray, canlı sahne performansı ve müthiş enerjisiyle hayranlarına keyifli anlar yaşattı. Yaklaşan Sevgililer Günü öncesi, 1 saat boyunca birbirinden romantik şarkılarını akustik olarak seslendiren olan Buray, ücretsiz konseriyle her yaştan izleyicisini kendisine hayran bıraktı.