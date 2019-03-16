Highway AVM'de Çanakkale Zaferi etkinliği

Bolu'da, Highway Outlet Alışveriş Merkezi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 104. Yılı etkinlikleri kapsamında ücretsiz etkinlikler düzenliyor.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Dağı TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 104. Yılı'nda bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Çanakkale'nin destansı öyküsünün canlandırılacağı Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı kapsamında, canlı heykeller, müzik dinletisi ve Çanakkale Menüsünün Alışveriş Merkezi ziyaretçilerine ikram edilecek. 18 Mart Pazartesi günü saat 15:00'de Çanakkale'nin kurtuluş mücadelesi, Çanakkale Türkülerinin seslendirileceği sahnede Highway Outlet ziyaretçileriyle buluşacak. Bu önemli zaferin anlam ve önemine ilişkin canlı heykellerin de yer alacağı etkinlikte, aynı zamanda alışveriş merkezi ziyaretçilerine gün boyu ekmek ve üzüm hoşafından oluşan Çanakkale menüsü dağıtılacak.