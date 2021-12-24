Highway AVM'de ‘Kadın Emek Pazarı' törenle açıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bolu Kadın Girişimciler Kurulu önderliğinde, üreten kadınlara destek olmak amacıyla düzenlenecek geleneksel Kadın Emek Pazarı törenle Highway Outlet'te açıldı.

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda bulunan ve Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezi olan Highway AVM, 3 gün boyunca sürecek yöresel ürünlerin satışının yapılacağı ‘Kadın Emek Pazarı'na ev sahipliği yapıyor. Kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ve girişimci fikirlerini hayata geçirmeleri için çalışmalarına aralıksız olarak devam eden Bolu Kadın Girişimciler Kurulu, evlerinde, halk evlerinde ve kız meslek liselerinde üretim yapan kadınların satış yapmasını sağlamak amacıyla geleneksel hale getirdiği Kadın Emek Pazarı'nı Highway Outlet ziyaretçileri ile buluşturuyor.

Bolu'nun yöresel ürünlerinin tamamen doğal yöntemlerle işlenerek üretildiği ve satışa sunulduğu Kadın Emek Pazarı'nın bugün yapılan törenle açıldı. Açılışa, Bolu AK Parti Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi, Bolu Kültür Ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Emine Yüce ve Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri katıldı.