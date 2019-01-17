Highway AVM'de sömestr eğlencesi

Bolu'da, Highway Outlet AVM'de sömestr tatili boyunca düzenlenecek etkinliklerle ziyaretçiler keyifli anlar yaşayacak.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Dağı TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi, sömestr tatili boyunca çocuklar için ücretsiz etkinlikler düzenleyecek. Çocukların heyecanla beklediği sömestr tatilini aynı heyecanla karşılamaya hazırlanan Highway Outlet, tatil boyunca birbirinden eğlenceli ve eğlencesi hiç bitmeyen etkinliklere ev sahipliği yapacak. 18 Ocak Cuma günü ‘Karneni Getir, Sinema Biletini Götür' kampanyasıyla Highway Danışma noktasına karnesini getiren herkes anında sinema biletinin sahibi olabilecek.

19-20-21 Ocak tarihlerinde şarkılarıyla milyonların kalbinde taht kuran sevimli çizgi film karakteri KUKULİ ve Arkadaşları, Türkiye'de ilk kez lisanslı müthiş bir gösteriyle 3 gün boyunca Highway Outlet'te olacak.

25-26-27 Ocak'ta çocukların doğa ile iç içe bir gün geçireceği ‘'Neşeli Doğa Akademisi'' etkinliği, 2-3 Şubat tarihlerinde ise, ‘Bubble World' etkinliğiyle çocuklar köpük balon yaparak kendi yaptıkları köpüklerle eğlenecekler.