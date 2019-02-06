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Highway AVM'den, ‘Sevgililer Günü' sürprizi

Bolu’da, ‘Sevgililer Günü’nde ziyaretçilerini hediyesiz bırakmak istemeyen Highway AVM, “Aşkını 12’den Vur” kampanyası düzenliyor.

Bolu'da, ‘Sevgililer Günü'nde ziyaretçilerini hediyesiz bırakmak istemeyen Highway AVM, “Aşkını 12'den Vur” kampanyası düzenliyor.


Bolu Dağı TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi, bu yıl da ziyaretçilerini hediyesiz bırakmayarak onlara benzersiz bir Sevgililer Günü yaşatmaya hazırlanıyor.


8-14 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek ‘Aşkını 12'den Vur' kampanyasıyla Highway Outlet'te bulunan mağazalardan aynı gün içerisinde tek seferde veya toplamda 150 lira ve üzeri alışveriş yapan müşteriler önce Danışma noktasına fiş veya faturalarını ibraz ettirecek, sonrasında ise kampanya platformunda kurulu bulunan dev Darta gerçekleştirecekleri başarılı atış karşılığında sürpriz hediyelerin anında sahibi olabilecekler.


Highway Outlet, hazırladığı Sevgililer Günü kampanyasıyla giyimden aksesuara, ev tekstilinden mutfak eşyalarına, hediye çekinden sinema biletine, kadar birçok sürprizle misafirlerine keyifli bir hafta geçirmeyi planlıyor.

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