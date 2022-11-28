Highway, bünyesine kattığı markalarla büyüyor

Bolu'da Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi Highway Outlet'te parfüm mağazası David Walker'ın şubesi açıldı.

Dünyanın önde gelen hemen hemen tüm parfüm markalarını, yaklaşık 300 koku referansını aşan ürün çeşidiyle satış noktalarında müşterilerine ulaştıran David Walker, Highway Outlet'te açıldı. Erkek ve kadın parfümü, kolonya ve ortam kokularında yaklaşık 20 yıldır tüketicinin beğenisini kazanan David Walker, açılışa özel indirimli fiyatlarıyla 26 Kasım Cumartesi günü Highway Outlet'te faaliyetine başladı.