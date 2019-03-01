Highway Outlet, alışverişi fırsata çeviriyor

Bolu'da, Highway Outlet Alışveriş Merkez, Mart ayı boyunca düzenleyeceği etkinlik ve fırsatlarla ziyaretçilerine alışveriş yaparken eğlenmenin keyfini yaşatacak.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Dağı TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi, Mart ayı boyunca ziyaretçilerine sunacağı fırsatlar ve etkinliklerini duyurdu.

Alışveriş Merkezi'nden yapılan açıklamada, “1 Mart - 31 Mart tarihleri arasında geleneksel hale gelen ve panayır havasında geçen İndirim Panayırı etkinliğinde mağazaların önüne kurulan çadırlarda dünyanın önde gelen markaları, binlerce ürün seçeneği ve inanılmaz fiyatlarıyla Alışveriş Merkezi ziyaretçileriyle buluşacak. Mart ayı boyunca aynı gün içinde 500 lira ve üzeri alışveriş yapan müşterilerine Highway'de bulunan markette geçerli 50 lira değerinde İndirim Çeki ve çevre dostu bez alışveriş çantası hediye edecek. Hi-Bot Robotik Kodlama Atölyesi ile Mart ayı boyunca her Pazar, 14:00, 16:00 ve 18:00 saatlerinde çocuklar ücretsiz olarak kendi robotlarını programlayacaklar ve programladıkları robotları kullanarak eğlenceli anlar geçirebilecekler” denildi.