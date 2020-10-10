Highway Outlet dev markalarla büyümeye devam ediyor

İstanbul Ankara gibi iki metrepol şehrin tam ortasında TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş ve yaşam merkezi HighWay Outlet, dev markaları bünyesine katarak büyümeye devam ediyor.

Bolu Düzce arasında, TEM Otoyolu ve D-100 karayolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi HighWay Outlet, korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirlerle ve açılabilir çatısı ile müşterilerine güven içinde alışveriş yapma fırsatı sunmaya devam ediyor. Highway Outlet, girişte müşterilerinin ateşlerini ölçtükten sonra dezenfekte hediye ederek içeri alıyor. Hijyen standartlarını en üst seviyeye olan alışveriş merkezi haftanın her günü 24 saat boyunca görevli ekipler tarafından sterlize ediliyor.

Dev markaların tercisi HighWay Outlet oluyor

HighWay Outlet, dev markaları da bünyesine katarken mağaza doluluk oranında da yüzde yüz seviyelerine ulaştı.

Son yapılan kiralamalar ile birlikte alışveriş merkezinde kalan iki adet kiralanabilir alan için de talep yoğunluğu yaşanıyor. Ziyaretçilerinin ve yatırımcıların en büyük tercihi haline gelen Highway Outlet Alışveriş Merkezi ilerleyen günlerde de yeni markaları bünyesine katarak büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğinin sinyallerini veriyor.