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Highway Outlet, ziyaretçilerine Cumhuriyet coşkusu yaşatacak

Bolu’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Highway Outlet, düzenleyeceği etkinliklerle tüm ziyaretçilerine Cumhuriyetin coşkusunu yaşatacak.

Bolu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Highway Outlet, düzenleyeceği etkinliklerle tüm ziyaretçilerine Cumhuriyetin coşkusunu yaşatacak.


Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Highway Alışveriş Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenleyeceği etkinliklerle ziyaretçilerine coşkulu bir Cumhuriyet Bayramı yaşatacak. 29 Ekim Salı günü, 13.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek atölye etkinliğinde, Atasının izinden giden çocuklar Atatürk Baskılı T-shirt Boyama Atölyesi ve Atatürk Resimli Rozet Boyama Atölyesinde gün boyunca hünerlerini sergileyecekler. Ücretsiz atölye etkinliği sırasında sevimli maskotlar da miniklere eşlik edecek.


Saat 15.00 itibariyle başlayacak bando gösterisi ile Cumhuriyet'in coşkulu sesi Highway Outlet'te yükselmeye başlayacak. 25 kişiden oluşan dev bando ekibi, 29 Ekim Salı günü 15.00-16.00 saatleri arasında coşku dolu bir gösteriyle sahne alırken, Türk bayrakları ile donatılan Highway Outlet'te Cumhuriyet marşları hep bir ağızdan söylenecek.

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