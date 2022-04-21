HighWay Outlet'te 23 Nisan'da şenlik var

HighWay Outlet'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlik havasında geçecek.

HighWay Outlet, nisan ayı boyunca her hafta sonu düzenlenen etkinliklerle çocuklara sınırsızca eğlenme fırsatı sunuyor. Nilgün Tanrıkulu Güzel Sanatlar Merkezi öğrencilerinin 23 Nisan'a özel yaptıkları resimlerin yer aldığı serginin açılışı da 23 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'de alışveriş merkezinde gerçekleştirilecek. Aynı zamanda, 23 Nisan Cumartesi ve 24 Nisan Pazar günü, TRT Çocuk kanalının en çok izlenen çizgi film animasyonu Pırıl, ücretsiz lisanslı etkinliğiyle iki gün boyunca 14.00-18.00 saatleri arasında minik misafirleriyle buluşacak.