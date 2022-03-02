Highway Outlet'te AFAD standı açıldı

Bolu'da Highway AVM'de açılan AFAD standında, müşterilere afetlerde alınması gereken önlemler ve bilgilendirmeler yapılıyor.

Bolu TEM Otoyolu'nda bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol alışveriş tesisi Highway AVM'de, 1-7 Mart tarihleri arasının Deprem Haftası olması sebebiyle Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bilgilendirme standı açtı. HighWay Outlet Danışma noktası yanında açılan stantta, gün boyunca dağıtılacak afişler ve broşürlerle alışveriş merkezi ziyaretçilerine hem deprem hem de diğer doğal afetlere karşı alınması gereken önlemler ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla bilgilendirmeler yapılacak.