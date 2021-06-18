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Highway'de açılan kitap bağış standına yüzlerce kitap bağışlandı

BOLU(İHA) – Bolu’da, Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için Highway’de açılan kitap bağış standına yüzlerce kitap bağışlandı.

BOLU(İHA) – Bolu'da, Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için Highway'de açılan kitap bağış standına yüzlerce kitap bağışlandı.


Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan ve Avrupa'nın en büyük otoyol dinlenme tesisi olan Highway Outlet Alışveriş Merkezi'nde Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için başlatılan kitap bağış kampanyası standı açıldı.


Adalet Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile başlatılan kitap bağış kampanyası kapsamında 31 Mayıs-18 Haziran tarihleri arasında alışveriş merkezi Danışma noktası yanına açılan kitap bağışı standı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.


Binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Highway Outlet Alışveriş Merkezi'nde açılan standa yüzlerce kitap bağışlandı.

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