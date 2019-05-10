Highway'de Ramazan bir başka güzel geçiyor

Highway Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Ramazan ayı boyunca 7'den 70'e herkese eğlence dolu Ramazan akşamlarını yaşatmaya hazırlanıyor. Birbirinden eğlenceli etkinliklerle Ramazan ayında da ziyaretçilerinin buluşma noktası olacak.

Huzurun ve bereketin habercisi, 11 ayın sultanı Ramazan ayında olduğumuz şu günlerde, Highway Outlet'te Ramazan ayı boyunca her Cuma, Cumartesi ve Pazar şenlik tadında etkinlikler Alışveriş Merkezi ziyaretçileriyle buluşacak. İftar öncesi ve iftarın hemen ardından gerçekleşecek etkinliklerde; Ney Dinletisi, Sema Gösterisi, Gölge Oyunu ve Folklör, Şiir Dinletisi, Aşuk ile Maşuk, Karagözle Hacivat, Kukla Gösterisi, Jonglör, Davul, Fasıl, Deyişler, Yarışmalar, Fotoğraf Çekimi ve daha sürpriz eğlenceler Highway Outlet Danışma birimi yanında kurulacak Ramazan sahnesinde gerçekleşecek.

Ünlü animasyonlar eşliğinde geleneksel sahne gösterileri ve keyifli dinletilerin yer aldığı, eski Ramazanların neşesiyle dolu bir Ramazan programı, Ramazan ayı boyunca Highway Outlet ziyaretçilerini bekliyor.