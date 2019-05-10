İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Highway'de Ramazan bir başka güzel geçiyor

Highway Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Ramazan ayı boyunca 7’den 70’e herkese eğlence dolu Ramazan akşamlarını yaşatmaya hazırlanıyor.

Highway Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Ramazan ayı boyunca 7'den 70'e herkese eğlence dolu Ramazan akşamlarını yaşatmaya hazırlanıyor. Birbirinden eğlenceli etkinliklerle Ramazan ayında da ziyaretçilerinin buluşma noktası olacak.


Huzurun ve bereketin habercisi, 11 ayın sultanı Ramazan ayında olduğumuz şu günlerde, Highway Outlet'te Ramazan ayı boyunca her Cuma, Cumartesi ve Pazar şenlik tadında etkinlikler Alışveriş Merkezi ziyaretçileriyle buluşacak. İftar öncesi ve iftarın hemen ardından gerçekleşecek etkinliklerde; Ney Dinletisi, Sema Gösterisi, Gölge Oyunu ve Folklör, Şiir Dinletisi, Aşuk ile Maşuk, Karagözle Hacivat, Kukla Gösterisi, Jonglör, Davul, Fasıl, Deyişler, Yarışmalar, Fotoğraf Çekimi ve daha sürpriz eğlenceler Highway Outlet Danışma birimi yanında kurulacak Ramazan sahnesinde gerçekleşecek.


Ünlü animasyonlar eşliğinde geleneksel sahne gösterileri ve keyifli dinletilerin yer aldığı, eski Ramazanların neşesiyle dolu bir Ramazan programı, Ramazan ayı boyunca Highway Outlet ziyaretçilerini bekliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.