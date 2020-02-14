Hıghway'de, Sevgililer Günü'ne özel Tan Taşçı konseri

Enerji dolu sahne performansıyla adından sıkça söz ettiren, Türkiye'nin en çok konser veren sanatçısı Tan Taşçı, Highway Outlet sahnesinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanırken, Alışveriş Merkezi ziyaretçilerini keyif dolu bir konser bekliyor.

Rica Ederim ismini taşıyan ilk albümünü 2005 yılında çıkararak kısa sürede Türkiye'nin en büyük pop yıldızı haline gelen, güçlü sesi ve müthiş yorumunun yanı sıra yapmış olduğu bestelerle de sevenlerinin gönlünde taht kurmayı başaran ünlü şarkıcı Tan Taşçı, Highway Outlet'in Sevgililer Günü'ne özel olarak hazırladığı program kapsamında, 16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da, canlı performans sergileyeceği akustik konseri ile sevenleriyle buluşacak. Highway Outlet Sarar mağazası önünde gerçekleşecek konserde sahne alacak olan ünlü şarkıcı, bir saat boyunca en güzel aşk şarkılarını Alışveriş Merkezi ziyaretçileri için seslendirecek.