Highway'de uçurtma şenliği yapıldı

Bolu'da, Highway AVM'de düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Bolu Dağı TEM Otoyolu üzerinde bulunan ve Avrupa'nın en büyük otoyol alışverişmerkezi olan Highway Outlet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenledi.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Highway Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi işbirliği ile düzenlenen Uçurtma Şenliği, Highway Outlet'in ev sahipliğinde ve sponsorluğunda yüzlerce çocuğun katılımıyla gerçekleşirken, etkinlik alanında izdiham oluştu. Alışveriş Merkezine ait açık bir alanda düzenlenen etkinliğin başlama saati 15:00 olmasına rağmen etkinliğe saatler kala yüzlerce çocuk aileleriyle birlikte sıraya girerek heyecanla şenlik saatini beklemeye başladı. Etkinlik saatiyle birlikte Highway Outlet tarafından temin edilen yüzlerce uçurtma çocuklara dağıtılarak Uçurtma Şenliği başladı. Hep birlikte göğe yükselen uçurtmalar harika bir görsel şölene sahne olurken, aynı zamanda palyaçolar eşliğinde yüz boyama ve balon şişirme etkinlikleri de şenlik alanında çocuklarla buluştu. Uçurtma Şenliği'nin yanı sıra sevilen çizgi film animasyonu Heidi, lisanslı çocuk etkinliğiyle Highway Outlet'te çocuklarla buluşurken, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak fidan ve rüzgar gülü dağıtımı da gerçekleşti.

Ayrıca, dün Highway AVM'yi yaklaşık 60 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.