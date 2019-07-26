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Highway'den muhteşem 8'inci yıl kutlaması

Bolu’da, kuruluşunun 8’inci yılını kutlayacak olan Highway Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerine Merve Özbey ve Erdem Kınay’la müzik keyfi yaşatacak.

Bolu'da, kuruluşunun 8'inci yılını kutlayacak olan Highway Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerine Merve Özbey ve Erdem Kınay'la müzik keyfi yaşatacak.


Bolu'da, 2011 yılının Temmuz ayında, Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri Alışveriş Merkezi olarak, Ankara-İstanbul otoyolu üzerinde hizmete açılan ve kısa sürede ülkenin en çok tercih edilen alışveriş merkezlerinden birisi haline gelen Highway Outlet, 28 Temmuz Pazar günü 8'inci Yılını kutlayacak.


Polis Bakım ve Yardım Sandığı tarafından yönetilen, 8 yılda ağırladığı 100 milyon ziyaretçiyle kırılması zor bir rekora imza atarak dünyaca ünlü markaları bünyesinde bulunduran Highway Outlet, kuruluşunun 8. yıldönümüne özel muhteşem bir organizasyonla ziyaretçilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı Merve Özbey ile besteci, aranjör ve prodüktör Erdem Kınay 28 Temmuz Pazar günü saat 16:00'da Highway Outlet sahnesinde en sevilen şarkılarını Alışveriş Merkezi ziyaretçileri için seslendirecek.

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