Highway'den Ramazan etkinlikleri

Bolu'da, Highway Outlet AVM, Ramazan ayı boyunca ziyaretçilerine birbirinden eğlenceli etkinlikler sunacak.

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi Ramazan ayı boyunca her Cuma, Cumartesi ve Pazar şenlik tadında etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak. İftar öncesi ve iftarın hemen ardından gerçekleşecek etkinliklerde, Ney Dinletisi, Sema Gösterisi, Gölge Oyunu ve Folklör, Şiir Dinletisi, Aşuk ile Maşuk, Karagözle Hacivat, Kukla Gösterisi, Jonglör, Davul, Fasıl, Deyişler, Yarışmalar, Fotoğraf Çekimi ve daha sürpriz eğlenceler Highway Outlet Danışma birimi yanında kurulacak Ramazan sahnesinde gerçekleşecek.

Ünlü animasyonlar eşliğinde geleneksel sahne gösterileri ve keyifli dinletilerin yer aldığı, eski Ramazanların neşesiyle dolu bir Ramazan programı, Ramazan ayı boyunca Highway Outlet ziyaretçilerini bekliyor olacak.