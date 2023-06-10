Bolu'nun Mudurnu ilçesinde eski belediye başkanı Metin Soygür'e ait hindi çiftliğinde yangın çıktı. 3 bin adet hindi yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yangın, sabah saatlerinde Bolu'nun Mudurnu ilçesi Fındıcak köyü Metin Soygür'e ait hindi çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 bin hindi kapasitesi olan çiftlikte henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü, yangın çıktı. Soygür ailesinin çiftlikten yükselen dumanları görmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mudurnu İtfaiyesi ve vatandaşların erken müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çiftlik içerisinde bulunan 3 bin adet hindi yanmaktan kurtarıldı. Yangının kümesin boş olan kısmında çıkması yaşanabilecek bir faciayı önlerken kümesin büyütme bölümünde bulunan hindiler, kurtarıldı.

Metin Soygür açıklamasında, “3 bin kapasiteli hindi yetiştirme kümesimizi bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Biz de geldik müdahale ettik itfaiye müdahale ediyor hindilerimizle de zayiat yok” dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.