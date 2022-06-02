Hobi bahçesinde yakalanan 2 metrelik yılan doğaya salındı

Bolu'da, hobi bahçesinde fark edilen 2 metrelik yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, Alpagutbey Mahallesi'nde yaşayan Emrah Ö. isimli vatandaş evinin önündeki hobi bahçesinde temizlik yaptığı sırada 2 metre uzunluğunda yılanla karşılaştı. Büyük korku yaşayan ve bahçeden çıkan Emrah Ö. durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bahçede bulunan yılanı özel aparatla yakalayarak doğaya saldı.