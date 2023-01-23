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"İbi ile Tosi" müzikal gösterisi çocuklarla buluşacak

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi film karakterleri "İbi ile Tosi", 28-29 Ocak tarihlerinde HighWay Outlet’te miniklerle buluşacak.

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi film karakterleri "İbi ile Tosi", 28-29 Ocak tarihlerinde HighWay Outlet'te miniklerle buluşacak.


Karşılaştıkları sorunları matematik ve fen bilgilerini kullanarak çözümler üreten, çocukların eğlenirken öğrenmelerini sağlayan İbi ile Tosi müzikal gösterisi, özel dekoru ve sahne şovuyla 28-29 Ocak tarihlerinde minik izleyicileri ile buluşacak. Ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinlikte çocuklar eğlence dolu oyunlar ve çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirme şansı yakalayacak.

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