İki otomobil kavşakta birbirine girdi: 4 yaralı

Bolu'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.15 sıralarında D-100 Karayolu Gölköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz A. idaresindeki 06 BUC 203 plakalı otomobil, Yahya Çetin K.'nin yönetimindeki 14 GL 345 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan Cengiz A.'nın kullandığı otomobil trafik ışıklarına çarparak durabildi. Kazada, araç sürücüleri ve 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye götürüldü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.