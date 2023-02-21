İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik

Bolu'da son günlerde ikinci el otomobil pazarında hareketlilik yaşanıyor. Araç almak isteyen vatandaşlar, oto pazarında yoğunluk oluşturuyor.

Aşağı Soku Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde bulunan ikinci el otomobil pazarı, araç almak isteyen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Oto galericilik yapan birçok esnafın da otomobil satmak için geldiği pazar, son haftalarda en hareketli günlerini yaşıyor. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, ikinci el otomobil pazarına akın etti. Araç fiyatlarının yukarıya doğru bir ivme kazandığını belirten müşteriler, haftalar önce baktıkları araçların şu an aynı fiyatta olmadığını ifade etti. Galericiler ise fiyatların önümüzdeki günlerde artacağını öngördü.

"İkinci el oto pazarında son günlerde bir hareketlenme var”

Fiyatların arttığını belirten galerici Samet Teke, "25 yıldır otomobil ticareti yapıyoruz. Bugün kalabalık olmasının sebebi özellikle kış aylarında olmamıza rağmen güneşli bir hava var. Hava güzel olduğu için insanlar gününü oto pazarında değerlendirmek istiyor. Fiyatlarda yukarı yönde bir eğilim var. Çünkü sıfır araçlara gelen zam ikinci el araçlara da etki ediyor. Tabii fiyatların arttığını gören otomobil alıcıları da pazara geliyor. 'Bir şekilde araba alalım, nasıl olsa fiyatlar artıyor' diyerek aynı zamanda yatırım aracı olarak görüyorlar arabayı. O yüzden ikinci el oto pazarında son günlerde bir hareketlenme var" dedi.

"Bu süreçte fırsatçılar da ortaya çıkar"

Deprem felaketi sebebiyle fırsatçıların da ortaya çıkacağını ifade eden Samet Teke, "Depremin etkisi illaki olur. Çünkü depremzede vatandaşlarımızın araçları enkaz altında kaldı. Bu süreçte fırsatçılar da ortaya çıkar. 'Nasıl olsa alıcı var' diyerek fiyatlar artar. İnşallah fiyatlar artmaz. Vatandaşlarımız ucuza biner araçlara. Yine de piyasayı vatandaşlar belirlediği için ben artar diye düşünüyorum" diye konuştu.

"2-3 hafta önceki fiyatlar yok"

Otomobil almaya gelen Bora Özden, "Pazar bugün hareketli. Bende fiyatların arttığını gördüm. Aracımı şimdiden alayım dedim ama fiyatlar yukarı yönlü gidiyor zannedersem. Bakalım bir araba bakıyoruz. İnşallah alabiliriz diye düşünüyorum. Biz 2-3 haftadır bakıyoruz, 2-3 hafta önceki fiyatlar yok. Bir an önce arabamızı almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.