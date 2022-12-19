İkinci el piyasasında yılbaşı hareketliliği

Bolu'da ikinci el otomobil pazarında yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar, oto pazarında yoğunluk oluşturuyor.

Aşağı Soku Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde bulunan ikinci el otomobil pazarı, araç almak isteyen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Oto galericilik yapan birçok esnafın da otomobil satmak için geldiği pazar, binlerce kişiyi ağırlıyor. Yaklaşan yılbaşı öncesinde aracını değiştirmek için vatandaşlar, burada akşam saatlerine kadar yoğunluk oluşturuyor.

Fiyatlarda düşüş olmadığını belirten oto galerici Gürkan Güler, "Araç fiyatlarında düşüş yok. ÖTV'nin belirlenmesinden sonra piyasada bir hareketlilik var. Fiyatlarda yukarıya doğru bir ivme var. 'Yılbaşında araba fiyatlarına zam gelecek' söylentisiyle araba pazarında son 2 haftadır hareketlilik yaşıyor. Şu anda pazarda yüksek bir müşteri hareketliliği var. Vatandaşlar çıldırmış gibi araba alıyor. Asgari ücret zammının buna çok etkisi var. Vatandaş, 'Yılbaşı gelmeden aracımı yenileyeyim' diyor" ifadelerini kullandı.