İmalathaneye çevrilen evden 110 şişe sahte içki ele geçirildi

Bolu'da jandarma ekiplerince sahte içki imalatı yapıldığı iddia edilen eve operasyon düzenlenirken 1 şahıs gözaltına alındı. Evden 110 şişe sahte içki de ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sarıcalar Mahallesi'nde M.C.A. isimli bir şüphelinin evinde sahte içki imalatı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Eve yapılan operasyonda, 110 şişe kaçak içki, içki yapımında kullanılan düdüklü tencere, damıtma sistemi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 738 mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 26 fişek ele geçirildi.

Evinde sahte içki imalatı yaptığı öne sürülen M.C.A., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.