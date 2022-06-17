İhlas Haber Ajansı

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İnşaatlardan 60 bin liralık demir çalan 3 şüpheli yakalandı

Bolu’da, inşaatlardan 60 bin lira değerinde demir çaldıkları tespit edilen 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, inşaatlardan 60 bin lira değerinde demir çaldıkları tespit edilen 3 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Sümer ve Çıkınlar mahallelerinde bulunan inşaatlardan 60 bin lira değerinde demir çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgelerde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 kişi yapılan operasyonla yakalandı.


Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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