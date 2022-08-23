İpek Yolu üzerindeki sakin şehir Mudurnu'da kozacılık kadınlarla hayat buldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan 3 kadın girişimci arkadaş, geçmişte atalarının mesleği olan kozacılığı yeniden yaşatmak için evlerinin bir odasını ipek böcekleriyle doldurarak ilk hasatlarını aldı.

Osmanlı Dönemi'nin önemli askeri ve ticari yollarından birisi olan İpek Yolu üzerinde bulunan “sakin şehir” ünvanı bulunan Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Zuhal Temel ve 2 arkadaşı geçmişte atalarından gördükleri kozacılığı yeniden gün yüzüne çıkarmaya karar verdi. Evlerinin bir odasını ipek böcekleri ve yapraklarla dolduran kadın girişimciler ilk hasatlarını yaptılar. Hem aile bütçelerine katkı sağlamak hem de geçmişte ipek fabrikalarının bulunduğu Mudurnu'da yeniden kozacılığı yaygınlaştırmak isteyen kadınlar, ilk hasatlarında 100 kilo ipek elde etti.

"Amacımız kozacılığı duyurmaktı"

Mudurnu'da kozacılığın eski günlerine dönmesini istediklerini söyleyen Zuhal Temel, "Mudurnu eskiden İpek Yolu üzerindeydi. Çocukluğumuzda ninelerimizden bunu görüyorduk. Ama bize dokundurmuyorlardı. Biz de 3 arkadaş kadın girişimciler olarak koza işine başladık. Maddiyattan önce öncü olmak istemiştik. Amacımız kozacılığı duyurmaktı. Bizleri gördükten sonra diğer ilçelerden de yapmak isteyen arkadaşlar var. Eskiden Mudurnu'da yaklaşık 33 ipek fabrikası varmış. İnşallah insanlar çalışmak için gayret ederler ve o günleri tekrar getirebiliriz” dedi.