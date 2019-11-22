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Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi çift adliyeye sevk edildi

Bolu’da, polis ekiplerinin operasyonunda kaldıkları evde yakalanan DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu çift adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, polis ekiplerinin operasyonunda kaldıkları evde yakalanan DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu çift adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasında DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu çift I.Z.K (21) ve W.S.H.'nin (23) Bolu'da yaşadığını tespit etti. Şüpheli şahısların yaşadıkları eve operasyon düzenleyen ekipler, I.Z.K. ve W.S.H.'yi gözaltına aldı.


Evde çok sayıda örgütsel dokümanla yakalanan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. 4 gün boyunca sorguları süren DEAŞ'lı çift, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


DEAŞ şüphelisi çiftin Türkiye'de irtibatlı olduğu kişilerle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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