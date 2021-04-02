İş makinasının çarpıp üzerinden geçtiği vatandaş feci şekilde hayatını kaybetti

Bolu'da, kepçenin seyir halindeyken çarptığı ve sonrasında kafasının üzerinden geçtiği İbrahim Yılmaz (64) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kültür mahallesi Peyami Safa sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehitler caddesinden Peyami Safa sokak istikametine dönen Doğukan Canbek idaresindeki 34 0018 5187 plakalı kepçe, sokak üzerinde yürüyen İbrahim Yılmaz'a çarptı. Canbek'in kullandığı kepçe çarpmanın etkisiyle yere düşen Yılmaz'ın kafasının üzerinden geçti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Kepçe sürücüsü Doğukan Canbek ise, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.