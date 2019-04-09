İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Isınmak ve etleri pişirmek için ağacın dalını kestiler

Bolu’da, Gölköy Baraj Gölündeki ormanlık alana eğlenmek için giden 4 arkadaşın ısınmak ve etleri pişirmek için bir ağacın dalını kesme görüntüleri, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Bolu'da, Gölköy Baraj Gölündeki ormanlık alana eğlenmek için giden 4 arkadaşın ısınmak ve etleri pişirmek için bir ağacın dalını kesme görüntüleri, sosyal medyada tepkilere neden oldu.


Edinilen bilgiye göre Mesut K., Erkan S., Sinan D. ve Ali O. isimli 4 arkadaş dün gece saatlerinde piknik yapmak için Gölköy Baraj Gölüne gitti. Alkol alan 4 kişiden Ali O., mangaldaki kömürlerin bitmesi sonrasında ısınmak ve etleri pişirmek için aracından aldığı motorlu testereyle ormanlık alanda bulunan bir ağacın dalını kesti. Sinan D. ise kahkahalar eşliğinde kaydettiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sinan D.'nin görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla birlikte, arkadaşları ağaçların kesilmesine tepki gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.