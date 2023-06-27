İstanbul'un gürültüsünden kaçarak doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'na geldiler

9 günlük Kurban Bayramı tatili için Bolu'ya gelen tatilciler, arife gününde Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden olan Gölcük Tabiat Parkı, arife gününde tatilcilerin akınına uğradı. Doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin dört mevsim ilgi odağı olan Gölcük Tabiat Parkı'nda tatillerini yeşilliğin içinde geçirmek isteyen tatilciler, göl çevresinde tur atarak keyifli anlar yaşadılar. Göl kenarında bulunan iskelede hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler, kiralanabilen bisiklet ve golf arabalarıyla da göl çevresinde tur atarak temiz havanın tadını çıkardı.

“İstanbul'un eksikliklerini burada gördüm”

İstanbul'dan arkadaşıyla birlikte bayram tatilini Bolu'da geçirmek için gelen Erdoğan Biçici, “İstanbul'dan geldim. Gölcük, hoş, güzel, keyifli geldi. İstanbul'un eksikliklerini burada gördüm. Yeşille daha çok yakınlaştım. O yüzden hoşuma gitti benim. İnsan kesinlikle ihtiyaç duyuyor. Onun eksikliğini İstanbul'da çok yaşıyorum. Hem kalabalık, hem beton, hem yeşilin azlığı, burada onların açıklığını kapatabiliyorsunuz. Biraz da burada kendinle vakit geçirebiliyorsun İstanbul'da buna imkan verilmiyor. Yani her yer sıkış tıkış” dedi.