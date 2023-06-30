İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi facianın önüne geçti

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde motor kısmından dumanların yükseldiği minibüse müdahale eden itfaiye ekipleri, soğutma çalışması gerçekleştirerek, muhtemel facianın önüne geçti.

Olay, D-100 kara yolu Köroğlu Tepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KJ 279 plakalı minibüsün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücünün dumanları fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Minibüs sürücüsü itfaiye ekipleri gelene kadar aracını boş bir alana çekti. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, aracın motor kısmına müdahale ederek, soğutma işlemleri gerçekleştirdi. Araçta dumanlar sebebiyle maddi hasar meydana geldi.